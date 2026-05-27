TSSテレビ新広島に新人・廣瀬蓮（ひろせ・れん）アナウンサーが入社し、このほど初鳴きを行った。【写真】TSSテレビ新広島、廣瀬蓮アナがデビュー記念すべきお披露目は、5月9日放送の『スポラバ特別編 ハナコ岡部参戦！新しいカギでカープ全力応援SP』となった。TSSスポンサードゲーム「新しいカギでずきゅん。TSS全力応援デー」が行われたマツダスタジアムから生放送。ハナコ・岡部大が6人の男性のなかから廣瀬アナを見つけ