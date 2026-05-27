TSSテレビ新広島、新人アナウンサー披露 大学までプロ野球選手目指した経歴…廣瀬蓮アナ
TSSテレビ新広島に新人・廣瀬蓮（ひろせ・れん）アナウンサーが入社し、このほど初鳴きを行った。
【写真】TSSテレビ新広島、廣瀬蓮アナがデビュー
記念すべきお披露目は、5月9日放送の『スポラバ特別編 ハナコ岡部参戦！新しいカギでカープ全力応援SP』となった。
TSSスポンサードゲーム「新しいカギでずきゅん。TSS全力応援デー」が行われたマツダスタジアムから生放送。ハナコ・岡部大が6人の男性のなかから廣瀬アナを見つけ出す「新人アナウンサーをさがせ！」や、平川蓮選手との「れんれんトーク」など、バラエティーあふれる企画で賑やかなスタートを切った。
その後フジテレビでのアナウンサー研修を経て、5月25日の『TSSニュースナイト』でデビュー。
本番前は「練習とは違う緊張感があります」と不安を口にする場面もあったが、野川諭生アナや梶谷羽奈アナのアドバイスを真摯に受け止め、丁寧にニュースを伝えきった。
初鳴きを終えた廣瀬アナは「先輩たちのすごさを改めて実感しました。放送に携わる全ての方々への感謝の気持ちを忘れず、これからも一歩一歩成長していきます！」と力強くコメントし、新たなスタートへの決意をにじませた。
6月1日から「TSS新人アナ 廣瀬いいねWEEK」がスタート。TSSのレギュラー番組に6日連続で出演する予定。大学までプロを目指して野球に打ち込んできた経験と鍛えた体格を武器に、さまざまな挑戦に体当たりで臨む。
【写真】TSSテレビ新広島、廣瀬蓮アナがデビュー
記念すべきお披露目は、5月9日放送の『スポラバ特別編 ハナコ岡部参戦！新しいカギでカープ全力応援SP』となった。
TSSスポンサードゲーム「新しいカギでずきゅん。TSS全力応援デー」が行われたマツダスタジアムから生放送。ハナコ・岡部大が6人の男性のなかから廣瀬アナを見つけ出す「新人アナウンサーをさがせ！」や、平川蓮選手との「れんれんトーク」など、バラエティーあふれる企画で賑やかなスタートを切った。
本番前は「練習とは違う緊張感があります」と不安を口にする場面もあったが、野川諭生アナや梶谷羽奈アナのアドバイスを真摯に受け止め、丁寧にニュースを伝えきった。
初鳴きを終えた廣瀬アナは「先輩たちのすごさを改めて実感しました。放送に携わる全ての方々への感謝の気持ちを忘れず、これからも一歩一歩成長していきます！」と力強くコメントし、新たなスタートへの決意をにじませた。
6月1日から「TSS新人アナ 廣瀬いいねWEEK」がスタート。TSSのレギュラー番組に6日連続で出演する予定。大学までプロを目指して野球に打ち込んできた経験と鍛えた体格を武器に、さまざまな挑戦に体当たりで臨む。