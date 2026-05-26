5月29日から、防災気象情報の伝え方が大きく変わるのを前に、26日高知市で気象台の職員が街頭PRをおこないました。26日、JR高知駅では、高知地方気象台の職員6人が、新しくなる防災気象情報を広く知ってもらおうと、通勤、通学途中の人たちにチラシなどを配りました。■井上アナウンサー「どんな災害の危険が迫っているのか、色やレベルでより分かりやすくなりました」今回の防災気象情報の見直しで「河川氾濫」「大雨」「土