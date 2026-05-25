【モデルプレス＝2026/05/25】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が5月24日、自身のInstagramを更新。浴衣姿を公開した。【写真】22歳K-POP日本人メンバー「すっぴん？」「肌が発光してる」プライベート感溢れる浴衣姿◆レイ、温泉での浴衣姿披露レイは「温泉lovers club」とつづり、温泉を訪れた際の写真を複数枚投稿。エレベーターの中で撮影したソロショットには、和柄の水玉模様の浴衣にピンクと黒の帯を結ん