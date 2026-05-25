IVEレイ、温泉での浴衣ショット公開「すっぴん？」「可愛すぎてため息出ちゃう」と反響
【モデルプレス＝2026/05/25】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が5月24日、自身のInstagramを更新。浴衣姿を公開した。
【写真】22歳K-POP日本人メンバー「すっぴん？」「肌が発光してる」プライベート感溢れる浴衣姿
レイは「温泉lovers club」とつづり、温泉を訪れた際の写真を複数枚投稿。エレベーターの中で撮影したソロショットには、和柄の水玉模様の浴衣にピンクと黒の帯を結んだスタイルでカメラを見つめる姿が収められており、透明感のある肌が輝いている。
また、串に刺さった団子を手にしたショットやクレーンゲーム機を前に真剣な表情を浮かべる写真なども載せている。
この投稿は「すっぴん？」「プライベート感がすごい」「最高に似合ってて眼福」「可愛すぎてため息出ちゃう」「和装美人」「肌が発光してる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】22歳K-POP日本人メンバー「すっぴん？」「肌が発光してる」プライベート感溢れる浴衣姿
◆レイ、温泉での浴衣姿披露
レイは「温泉lovers club」とつづり、温泉を訪れた際の写真を複数枚投稿。エレベーターの中で撮影したソロショットには、和柄の水玉模様の浴衣にピンクと黒の帯を結んだスタイルでカメラを見つめる姿が収められており、透明感のある肌が輝いている。
また、串に刺さった団子を手にしたショットやクレーンゲーム機を前に真剣な表情を浮かべる写真なども載せている。
◆レイの投稿に「すっぴん？」と反響
この投稿は「すっぴん？」「プライベート感がすごい」「最高に似合ってて眼福」「可愛すぎてため息出ちゃう」「和装美人」「肌が発光してる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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