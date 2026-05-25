最上川沿いをリレーしながら流域の自然や文化を学ぶ「最上川200キロを歩く」が5月22日に行われ、山形県長井市の子どもたちが水害への備えや水をきれいに保つ大切さを学びました。子どもたち「がんばろー！おー！」2週目に参加したのは長井市立豊田小学校の4年生・27人です。子どもたちが最初にやってきたのは高さおよそ125メートルと県内一の高さを誇る長井ダムです。ダムの仕組みや水害を防ぐ役割がある