スタッド・ランス所属のサッカー日本代表・中村敬斗（25）は5月21日に自身のInstagramを更新し、TikTokアカウントを開設したことを報告した。投稿では「TikTok始めました！」とつづり、今後はサッカーの様子や新しい写真、日常の動画など、さまざまなコンテンツを投稿していく予定だと伝えている。 【画像】久保建英の“超ショート丈”パンツにチーム公式SNSもツッコミ「センスいいw」「鈴木優磨専