箱根の登山道を紹介する展示＝箱根ジオミュージアム箱根火山の成り立ちや地形の特徴を実際に歩いて感じてもらおうと、企画展「箱根の登山道展」が箱根ジオミュージアム（箱根町仙石原）で開催されている。同館の担当者は「石や植物など、個人の興味に沿った『新しい箱根の楽しみ方』を見つけてもらい、ボランティアにも興味を持ってほしい」と呼びかけている。８月３１日まで。