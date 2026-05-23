無病息災を願う湯かけまつり＝２３日、湯河原町宮上初夏の温泉街が熱気に包まれる恒例の「湯かけまつり」が２３日夜、神奈川県の湯河原町立湯河原美術館（同町宮上）を出発点に行われた。担ぎ手は「どっこい、どっこい」と声を張りながら、沿道から次々と浴びせられる湯を全身に受けて町内を練り歩いた。祭りは江戸時代、効能がある温泉をたるに詰めて大名家などへ献上した歴史に由来し、湯かけは出発時に道中の安全を祈願した