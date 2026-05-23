６回からマスクをかぶった横浜ＤｅＮＡ・古市＝横浜（花輪久写す）２３日の横浜スタジアムでのヤクルト戦で、ＤｅＮＡの古市が移籍後初出場を果たした。６点ビハインドの六回からマスクをかぶって３投手をリード。いずれも無失点に導き、「どうしてもゼロでいきたいと思っていた。割り切って（試合に）入れたのがよかった」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。フリーエージェント（ＦＡ）権を行使して西武に移籍した桑原の人