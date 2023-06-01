22日（金）は、前線が南下して離れる西日本では太平洋側を中心に晴れ間が広がる一方、前線や低気圧の影響を受ける南西諸島、関東から東北南部にかけては雨が断続的に降り、南西諸島では一時的に降り方が強まる時間もありそうです。東北北部や北海道ではおおむね晴れるでしょう。最高気温は、晴れる西日本や北海道では平年より高くなる一方、雨の降る地域では平年を下回るところが多く、特に東京都では16度と3月下旬並みとなる見込