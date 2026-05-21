火を使わない！時間がないときの救世主「パラパラチャーハン」 忙しい日の1人ご飯は、なるべく手間をかけずにパパッと作りたいですよね。そんなときにおすすめなのが、電子レンジで驚くほどパラパラに完成するチャーハンレシピ。 今回は、クックパッドニュース編集部のスタッフが実際に試してみました。 【材料】（1人分）ご飯（冷やご飯または冷凍ご飯）…1膳分卵…1個★サラダ油…小さじ2★鶏ガラスープの素…小さじ2分の