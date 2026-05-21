これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報が出ています。22日(金)の明け方にかけて急な強い雨や落雷に注意してください。 また、下越に強風注意報、上越に濃霧注意報が発表されています。 ◆21日(木)これからの天気 断続的に雨が降り、傘が手放せない一日となるでしょう。低気圧が近づく夕方以降は、カミナリを伴った激しい雨の降るところがあり、警報級の大雨となるおそれがありま