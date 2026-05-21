これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報が出ています。22日(金)の明け方にかけて急な強い雨や落雷に注意してください。



また、下越に強風注意報、上越に濃霧注意報が発表されています。



◆21日(木)これからの天気

断続的に雨が降り、傘が手放せない一日となるでしょう。低気圧が近づく夕方以降は、カミナリを伴った激しい雨の降るところがあり、警報級の大雨となるおそれがあります。



土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。



降水確率は、夜にかけてほとんどのところで80%以上となっています。



◆21日(木)の予想最高気温

最高気温は、19～23℃の予想です。

各地とも昨日より大幅に低く、阿賀町では11℃も低くなるでしょう。



4月下旬並みから平年並みですが、湿度が高くムシ暑く感じられることもありそうです。