「教皇選挙」や「28年後…白骨の神殿」など、未だ話題作への出演が絶えない名優・レイフ・ファインズ主演に「ザ・コラール希望を紡ぐ歌」が公開中。第1次世界大戦下のイギリス北部ヨークシャーで、徴兵により多くの団員を失い、存続の危機に瀕したアマチュア合唱団は、若者たちや町の人々を新たに迎え入れ、再び歩を進めようとする。新たな指揮者として選ばれたのはイギリスの敵国であるドイツでかつて指揮者の経験がある厳格か