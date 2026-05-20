警察は20日、磐越道で北越高校の生徒ら21人が死傷したバス事故で逮捕された男の自宅を家宅捜索しました。 家宅捜索が行われたのは、胎内市にある若山哲夫容疑者(68)の自宅です。これまでの調べで若山容疑者は、バスを運転する前に複数回事故を起こしていたとみられ、4月に2回警察から免許証の返納を促されています。 捜査関係者によりますと「体調と運転に不安はなかった」と供述していますが、バスは事故現場の約200m手