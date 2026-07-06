Tripadvisorのホテルページ上部に表示されるAIレビュー要約が、食中毒や性的ハラスメント、深刻な衛生不良を訴えるレビューを十分に反映せず、一部ホテルを「清潔」と好意的に紹介していたことが、イギリスの消費者団体Which?の調査で明らかになりました。Tripadvisor AI summaries give glowing reviews to dangerous hotels, consumer watchdog finds | Euronewshttps://www.euronews.com/travel/2026/07/03/tripadvisor-ai-summ