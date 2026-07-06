ニチレイフーズ公式の「そうめん」冷凍保存術が話題オリコンニュース

ニチレイフーズが紹介するそうめんまとめ冷凍術に「便利」の声が続々

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ニチレイフーズ公式Xがそうめんの冷凍保存テクニックを紹介した
  • まとめてゆでて冷凍し、食べる際は熱湯でほぐすだけでよいという
  • 投稿は36万件超の表示を記録し「便利」「試したい」と話題になっている
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