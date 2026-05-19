今年もこの季節がやってきました。上越市からこれからの時期に訪れたい避暑地の情報が届いています。 上越市大島区にある『日本一うまいトコロテン』。伊豆地方から取り寄せているテングサに、コンコンと湧き出る水温11℃の水を仕込みに使うことで、ツルッとのど越し抜群のトコロテンを提供しています。 店を切り盛りする武江稔さんによると、気温が上がった18日は注文数が3割程度伸びたということです。 19日も上