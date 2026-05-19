○ヤンキース7−6ブルージェイズ●＜現地時間5月18日ヤンキー・スタジアム＞トロント・ブルージェイズが同地区2位ニューヨーク・ヤンキースとの4連戦を黒星発進。岡本和真内野手（29）は「3番・三塁」でフル出場し、2試合ぶりの安打を記録した。1点を追う4回表、先頭の2番ブラディミール・ゲレロJr.が右前安打を放つと、岡本も先発左腕ウェザースの初球シンカーを捉えて中前安打で続いてチャンスメイク。二死一、三