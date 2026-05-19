○ ヤンキース 7−6 ブルージェイズ ●

＜現地時間5月18日 ヤンキー・スタジアム＞

トロント・ブルージェイズが同地区2位ニューヨーク・ヤンキースとの4連戦を黒星発進。岡本和真内野手（29）は「3番・三塁」でフル出場し、2試合ぶりの安打を記録した。

1点を追う4回表、先頭の2番ブラディミール・ゲレロJr.が右前安打を放つと、岡本も先発左腕ウェザースの初球シンカーを捉えて中前安打で続いてチャンスメイク。二死一、三塁となった後、6番アーニー・クレメントが3号3ランを左翼スタンドに運んで試合をひっくり返した。

ブルージェイズは直後に3対3の同点に追いつかれるも、5回表に1番ジョージ・スプリンガーが3号ソロを放って再び勝ち越しに成功。6回表にも一死一、三塁と好機を作り、6番クレメントの内野ゴロの間に5点目を挙げた。

ところが7回裏、4番手右腕ジャリエル・ロドリゲスが誤算に。二死走者無しから登板したが、3番ジャッジに左前安打を許し、続く4番ベリンジャーに6号同点ソロを被弾。さらに、代打グリシャムも四球で歩かると、6番チザムJr.に左翼ポール直撃の5号2ランを浴び、逆転を許した。

9回表には1点差に詰め寄り、なおも一死一、二塁とチャンスが続いたものの、1番スプリンガー、2番ゲレーロJr.が凡退して岡本に回ることなく試合終了。借金「5」となり、2位ヤンキースとの差が7.5ゲームに広がった。

岡本は4打数1安打、3三振という内容。今季成績は打率.234、10本塁打、OPS.760となっている。