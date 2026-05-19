●カブス3−9ブリュワーズ○＜現地時間5月18日リグリー・フィールド＞シカゴ・カブスが同地区2位ミルウォーキー・ブリュワーズに大敗。先発登板した今永昇太投手（32）は5回途中8失点で今季4敗目。鈴木誠也外野手（31）は「5番・右翼」でフル出場し、3試合ぶりのマルチ安打を記録した。首位攻防シリーズの初戦に先発登板した今永は初回をわずか8球で三者凡退に封じるも、2回表の先頭打者イエリッチに右翼スタンド上