3、4月度のファーム西地区の「SMBC信託銀行 ファーム月間MVP賞」を受賞したオリックスの山中稜真選手が、5月も首位打者をキープし1軍昇格の準備を整えている。「獲れたらいいな、くらいで全く気にしていませんでした」。月間MVPにも山中からは浮ついた言葉を聞くことはない。山中は神奈川県出身。木更津総合高（千葉）、三菱重工Eastから2024年ドラフト4位でオリックスに入団。広角に強い打球を打ち分けるシュアな打撃がセー