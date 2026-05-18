細野晴臣「Yours Sincerely」通常ジャケット 細野晴臣、通算23枚目となる新作アルバム「Yours Sincerely」が、9月11日に全世界リリース決定。配信リリースに加え、国内ではアナログ盤、CD、カセットテープの全6形態でリリース予定。アナログ盤はLP1枚組仕様となり、セルフライナーノーツを掲載したブックレットを封入。豪華BOX仕様では、作品世界を表現したアートシートやポス