細野晴臣「Yours Sincerely」通常ジャケット

細野晴臣、通算23枚目となる新作アルバム「Yours Sincerely」が、9月11日に全世界リリース決定。配信リリースに加え、国内ではアナログ盤、CD、カセットテープの全6形態でリリース予定。アナログ盤はLP1枚組仕様となり、セルフライナーノーツを掲載したブックレットを封入。豪華BOX仕様では、作品世界を表現したアートシートやポストカードセット、手紙、鉛筆セット、マグネットなどの様々な特典を同梱したスペシャル仕様となる。

細野晴臣「Yours Sincerely」アザージャケット

完全生産限定盤 アナログレコード豪華BOX仕様品番：XSJL-10～11仕様：ボックス仕様+LP 1枚(アザージャケットver.)＋2つ折りブックレット(セルフライナーノーツ付)＋アートシート＋ポストカード6枚セット＋お手紙＋切手型付箋＋鉛筆セット(鉛筆2本＋鉛筆削り)＋オリジナルマグネット価格：14,300円 完全生産限定盤 アナログレコード通常仕様品番：XSJL-12仕様：LP1枚組(通常ジャケットver.)+2つ折りブックレット(セルフライナーノーツ付)価格：4,400円 完全生産限定盤 CD 豪華BOX仕様品番：XSCL-142～143仕様：ボックス仕様+CD1枚組(アザージャケットver.)＋48Pスペシャルフォトブック(セルフライナーノーツ付)+アートシート＋ステッカー2種価格：9,900円 初回生産限定盤 CD品番：XSCL-144～145仕様：CD1枚組(通常ジャケットver.)+24Pブックレット(セルフライナーノーツ付)+オリジナルハンカチ価格：6,050円 通常盤CD品番：XSCL-146仕様：CD1枚組(通常ジャケットver.)+24Pブックレット(セルフライナーノーツ付)価格：3,850円 カセットテープ※完全生産限定品番：XSTL-1仕様：カセットテープ＋歌詞ブックレット価格：3,300円

全10曲を収録。母性や慈悲といった人間の深層意識をテーマに、孤独や混乱の時代の先にある“調和”を静かに描いた作品。

「デビューから57年にわたり、ロック、テクノ、アンビエント、実験音楽など、常に新たな音楽表現へ挑戦し続けてきた細野晴臣。その現在地とも言える本作は、世界とのつながりの変化や、自身の新たな境地が滲む、祈りのように穏やかなアルバムに仕上がっている」という。ジャケット写真は絵画アーティスト・堀米春寧が手がけている。

CDは、セルフライナーノーツを掲載した24Pブックレット付き通常盤に加え、“手紙”をモチーフにしたオリジナルハンカチ付き仕様、さらに48ページのスペシャルフォトブック(セルフライナーノーツ付)やアートシートを同梱した豪華BOX仕様も発売予定。

リリースに合わせて、9月より自身2度目となるUSツアー「The Yours Sincerely Tour」を開催。2019年、自身初となるニューヨーク＆ロサンゼルスでの単独公演が大きな反響を呼んだことを受け、2026年9月16日にはニューヨークの歴史的ベニューである Radio City Music Hall、9月20日にはロサンゼルスの Greek Theatreにて公演を開催。デザイナー・佐藤穣太が手がけるツアービジュアルも公開された。チケット販売は現地時間5月26日よりスタートとなる。

USツアー「The Yours Sincerely Tour」

伝説のライブ『ハリー細野＆ティン・パン・アレー・イン・中華街』初のLP作品に

細野晴臣率いるティン・パン・アレー が、1976年5月8日に横浜・中華街の老舗中華菜館「同發新館」で開催した伝説のライブ『ハリー細野＆ティン・パン・アレー・イン・中華街』が、50年の時を経て初のLP作品として6月にリリースされることが決定。これを記念し、5月から横浜・中華街にてポップアップイベントも開催予定。

1976年5月8日、同發新館で行なわれたライブは、当時の熱気と空気感を克明に記録した貴重な音源として知られており、今回、半世紀の時を経て“ステレオ・ミックス”として蘇る。

Harry Hosono & TIN PAN ALLEY in CHINATOWN (1976)

リリースを記念し、ライブ会場となった同發新館と、横浜・中華街に2025年11月にオープンした TRAN.SCENDER® HÔTEL Yokohamaにて、期間限定のポップアップイベントを開催。LPは一般発売に先駆け、当時のライブ会場でもある同發新館にて先行販売を実施。一般発売日は6月24日。

POP UP会場で先行販売されていた7インチシングル「絹街道」「北京ダック」も、同日に一般発売を予定している。横浜・中華街で開催されるPOP UPでは、関連したアイテム販売や展示なども予定されている

「HARRY HOSONO & TIN PAN ALLEY IN CHINA TOWN」仕様：1LP / 33rpm / BLACK VINYL、オビ、インサート付品番：HHMK-004発売日：中華街POP UP先行販売 2026年5月22日～一般発売予定：2026年6月24日販売価格：4,400円【POP UPイベント“HARRY HOSONO & TIN PAN ALLEY IN CHINA TOWN 50th Anniversary POP UP”～ HOSONO RECORD HOUSE vol.02 中華街編～】 1. 2026年5月22日～5月24日11:30～20:30(予定)会場：中華菜館 同發新館 (神奈川県横浜市中区山下町164番地)HP：http://www.douhatsu.co.jp/kasi/2. 2026年5月26日～6月7日 11:30～20:30(予定)会場：TRAN.SCENDER® HÔTEL Yokohama (神奈川県横浜市中区山下町81-3)HP：https://transcender.jp/yokohama

細野晴臣