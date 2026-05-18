オーディオテクニカは、ホワイトカラーを採用したダイナミックマイク「AT2040 CWH」とマイクスタンド「AT8703 WH」をそれぞれ直販サイト限定で5月22日より発売する。直販価格はAT2040 CWHが18,700円、AT8703 WHが4,400円。 5月29日23時59分まで、発売記念キャンペーンとしてAT2040 CWHを20％ OFF、AT8703 WHを10％ OFFで購入できるクーポンを製品ページに掲載。同期間で購入するとオリジナルク