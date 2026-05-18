サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグです。ブラウブリッツ秋田は、17日、ホームでザスパ群馬と対戦。秋田出身ストライカーの活躍などで快勝し、地元のファンを沸かせました。ここ2試合は無得点に終わったブラウブリッツ秋田。17日、ホームにザスパ群馬を迎えました。前半2分、早くも仕掛けたのは、ブラウブリッツでした。梅田のヒールパスを受けた土井が左足を振りぬいて先制。試合の流れを