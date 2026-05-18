サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグです。



ブラウブリッツ秋田は、17日、ホームでザスパ群馬と対戦。



秋田出身ストライカーの活躍などで快勝し、地元のファンを沸かせました。



ここ2試合は無得点に終わったブラウブリッツ秋田。



17日、ホームにザスパ群馬を迎えました。



前半2分、早くも仕掛けたのは、ブラウブリッツでした。





梅田のヒールパスを受けた土井が左足を振りぬいて先制。試合の流れを作ります。エンドが変わった後半、秋田出身の選手が魅せます。右サイドからのクロスに頭で合わせたのは、FWの半田。J3鳥取へのレンタル移籍から今シーズン戻って来た半田が、復帰後初ゴールで地元のサポーターを沸かせました。その後、1点を返されたものの、途中出場のエース・佐藤大樹がダメ押しのゴール。ホームで貴重な勝ち点3を得たブラウブリッツ。EAST-Aグループ2位に浮上です。半田航也選手「自分が活躍してこのクラブを勝たせることに意味があると思うし、こう結果を残すことで、秋田のサッカー界が盛り上がっていくことは間違いないので、こういう結果っていうのにこだわりながら自分が活躍していきたいなというふうに思っています」吉田謙監督「秋田の皆様が選手の心に火をつけた、熱量、熱量、秋田！ありがとうございました」♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢現在2位のブラウブリッツリーグ戦は残り1試合です。次は24日日曜日、ホームで6位の栃木シティと対戦します。※配信は文字情報のみです※5月18日午後6時15分のABS news every.でお伝えします