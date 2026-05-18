高校野球・春の県大会です。18日は準々決勝残りの2試合が行われ、ベスト4が出そろいました。鹿角と大館鳳鳴の県北勢対決は、延長タイブレークにもつれ込む激戦となりました。去年夏の準優勝校・鹿角と、5年ぶりのベスト4進出がかかる大館鳳鳴との一戦。試合が動いたのは2回表でした。大館鳳鳴はヒットと送りバントで2アウト3塁として8番・岩渕。1、２塁間を破るタイムリーヒットで、大館鳳鳴が先制します。追いつきた