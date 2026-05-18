県内は本格的な田植えの時季を迎えていますが、大潟村で、ドローンを使って水を張った田んぼに直接種もみを蒔く実証実験が行われました。農業の担い手不足が課題となる中でコメづくりの省力化につなげたい考えです。農家一戸あたりの田んぼの面積が、県内平均の約4倍ある大潟村で、大潟村あきたこまち生産者協会が導入するのがドローンを使って種もみを直接蒔く直播です。田植え機による直播と比べて種もみの位置にば