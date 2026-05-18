男鹿水族館GAOは、ホッキョクグマの豪太とモモの子ども・モモ太の誕生で、連日にぎわいをみせています。族館ではどんなふうにホッキョクグマを飼育しているのか。舞台裏を取材しました。 ■ごはんの準備や清掃…開館前の飼育員の仕事 開館前の午前8時半。飼育員たちが準備を始めます。8年前からGAOで働く柿添涼太朗さんがホッキョクグマの飼育担当です。柿添涼太朗さん「エサは冷蔵庫にあるので取っていきたいと思います」まず