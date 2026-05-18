y selectのテレビボード ヤマダホールディングスは、オリジナルブランドYAMADA Productsのサブブランド「y select」より、テレビボードを、全国のヤマダデンキ・ベスト電器・マツヤデンキ店舗(一部店舗を除く)、およびECサイトのヤマダウェブコムで18日に発売した。価格は15,180円から。 テレビの幅にちょうどいいという幅135cmタイプ(15,180円)、幅160cmタイプ(17,380円)、幅200cmタイプ(21,780円)の3サ