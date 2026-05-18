y selectのテレビボード

ヤマダホールディングスは、オリジナルブランドYAMADA Productsのサブブランド「y select」より、テレビボードを、全国のヤマダデンキ・ベスト電器・マツヤデンキ店舗(一部店舗を除く)、およびECサイトのヤマダウェブコムで18日に発売した。価格は15,180円から。

テレビの幅にちょうどいいという幅135cmタイプ(15,180円)、幅160cmタイプ(17,380円)、幅200cmタイプ(21,780円)の3サイズを展開。

幅135cmタイプ

幅160cmタイプ

幅200cmタイプ

奥行もテレビの脚サイズに合わせて最適化し、幅135cｍ・160cmは奥行37cm、幅200cmは奥行45cmに設定。「必要十分でコンパクトなサイズを実現した」という。

下方向に開くフラップ扉を採用しているため、最小限のスペースで開閉でき、また開いた扉が邪魔になることもなく大型収納を快適に使えるという。

ボードの足元に高さ約13cmの空間を設け、ロボットクリーナーの走行にも対応。掃除しにくい背面側の奥まった床も清潔に保てるとのこと。

オリジナルテレビボード 幅135cm 15,180円型番：YTB1350PG1サイズ：W1350×D370×H360mm重量：15kg耐荷重：45kg対応テレビサイズ：55型まで オリジナルテレビボード 幅160cm 17,380円型番：YTB1600PG1サイズ：W1600×D370×H360mm重量：18kg耐荷重：45kg対応テレビサイズ：65型まで オリジナルテレビボード 幅200cm 21,780円型番：YTB2000PG1サイズ：W2000×D450×H360mm重量：26kg耐荷重：60kg対応テレビサイズ：85型まで