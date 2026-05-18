ドワンゴは、動画コミュニティサービス・ニコニコの「ニコニコプレミアム」、および「有料ニコニコチャンネル」の価格を8月1日から値上げ。ニコニコプレミアムの月額料金(クレジットカード支払いの場合)は、従来の790円から990円になる。年額払いの場合は7,900円から9,900円へ値上げされる。年額払いの場合の月額換算は825円。 上記の価格は、クレジットカード、あと払い(ペイディ)、PayPalｍ、docomoコンテ