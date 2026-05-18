17日から18日にかけて秋田市の外旭川地区でクマの目撃が相次いでいて、警察が注意を呼びかけています。川島有紗記者「けさ早く、散歩中にこちら泉外旭川駅からクマが目撃されたということです」県のツキノワグマ等情報マップシステム クマダスによりますと、18日午前4時20分ごろ、JR泉外旭川駅の近くで、体長1.2メートルほどのクマとみられる黒い動物が目撃されました。前足を負傷しているように見えたということです。秋田