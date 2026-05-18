18日朝、大仙市高関上郷の田んぼでクマが目撃されました。付近には国道105号が通っていて、スーパーや飲食店などもあり警察が注意を呼びかけています。大仙警察署の調べによりますと18日午前8時40分ごろ、大仙市高関上郷字不動堂の田んぼにクマ1頭がいるのを、家にいた70代の男性が目撃しました。クマの体長は約60センチです。その後、クマは付近の住宅街や田んぼを徘徊しているということです。目撃場所の地域にはス&