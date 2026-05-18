こんにちは。浜木綿子でございます。最近うれしかったことは、やっぱり息子のこと。香川照之が主演を務めました『災 劇場版』が公開されて、国内外から高い評価をいただいており、異例のヒットと伺っております。演じたかったけど、叶わなかった役は4月にはフランスの映画祭で最高賞とグランプリの2つを受賞し、これから韓国と台湾でも上映されるようです。監督さんはじめ、みなさま、おめでとうございます。私もうれしいです