（資料写真）１６日、横浜スタジアムで神奈川大学−関東学院大、桐蔭横浜大学−神奈川工大の１回戦が行われ、神大と桐蔭大が先勝した。神大は三回に増渕が先制ソロを放ち、その後も小刻みに加点。投手陣は松平、本間の完封リレーで４−０と勝利した。桐蔭大は逆転を許した直後の八回に反撃。須藤と梅沢の適時打で４点を奪い、６−３で競り勝った。最終週第２日は１７日、同球場で工大−桐蔭大、関東大−神大の２回戦が行わ