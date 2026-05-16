（台北中央社）米国のトランプ大統領は15日放送の米FOXニュースのインタビューで、台湾海峡の現状維持を呼びかけた。これに対し外交部（外務省）は16日、台湾は平和的で安定した地域の現状維持に尽力し、自己防衛の決意を示しているとし、引き続き米国を含む民主主義パートナーと連携し、権威主義国家が地政学的安全保障や世界秩序、安定にもたらすリスクに対処するとの立場を示した。トランプ氏は、対台湾政策について「何も変わ