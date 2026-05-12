『SPA！デジタル写真集椿野ゆうこ「色気マシマシ」』（発売中）より、誌面カットが公開された。 『SPA！デジタル写真集椿野ゆうこ「色気マシマシ」』 『SPA！デジタル写真集椿野ゆうこ「色気マシマシ」』 椿野ゆうこは、2000年8月1日、京都府生まれ。アイドルグループ・ひめもすオーケストラのメンバーとして、2020年にデビュー。茨城大学で気象学を専攻し、2024年に気象予報士試験合格し、防災士資格も取得している