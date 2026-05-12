『SPA！デジタル写真集野村るな「Z世代のGカップボディ」』（発売中）より、誌面カットが公開された。 『SPA！デジタル写真集野村るな「Z世代のGカップボディ」』 『SPA！デジタル写真集野村るな「Z世代のGカップボディ」』 野村るなは、2007年、東京都生まれ。Gカップバストと高身長を武器にした“超Z世代スタイル”で注目を集める。しなやかな体を生かしたポージングが武器で、3月に19歳を迎えた。最新情報は公式X