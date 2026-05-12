『SPA！デジタル写真集 野村るな「Z世代のGカップボディ」』（発売中）より、誌面カットが公開された。

『SPA！デジタル写真集 野村るな「Z世代のGカップボディ」』

『SPA！デジタル写真集 野村るな「Z世代のGカップボディ」』

野村るなは、2007年、東京都生まれ。Gカップバストと高身長を武器にした“超Z世代スタイル”で注目を集める。しなやかな体を生かしたポージングが武器で、3月に19歳を迎えた。最新情報は公式X（@luna_nomura）などで発信している。

撮影のテーマは「秘書を目指す女のコの日常」。二人だけの空間の中で、髪を後ろに結い眼鏡がチャームポイントの女のコに扮した野村るなが、一生懸命に作業をしている様子が確認できる。才女の雰囲気を放ちながらも、どこか初々しい佇まいも。

そして、そんな彼女が突然誘惑してくるというシチュエーションに。誰もいない状況の中でおもむろに服を脱いでいくと、透き通る肌と大きなバストがあらわに。さらに、白いソックスを履いたまま、ベッドに寝そべるカットも。

『SPA！デジタル写真集 野村るな「Z世代のGカップボディ」』

提供：週刊SPA！編集部 撮影：友野雄 ヘアメイク：ムロゾノケイト（GiGGLE）スタイリング：春原愛子

The post 野村るな、ランジェリー姿で色白美ボディ披露 デジタル写真集「Z世代のGカップボディ」誌面カット公開 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.