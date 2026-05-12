Samsungの次期スマートリング「Galaxy Ring 2」は2026年中に投入されないとの見方が強まっています。 韓国語ニュースサイトのETNewsによれば、SamsungはGalaxy Ring 2を「2027年の早い時期」に投入する予定とのこと。 現行モデルの「Galaxy Ring」は2024年に399ドル（国内価格は6万3690円）で発売されました。 Galaxy Ring 2ではバッテリー駆動時間の延長と、装着時の快適性の向上が焦点となるようです。具体的には、駆動