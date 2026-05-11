5月11日までに、コメディ映画などを手がける映画監督の福田雄一氏が自身のXを更新。親交の深いSixTONESのジェシーと、Snow Manの目黒蓮に向けてエールを送った。しかし、投稿に添えられた写真が物議を醸している。福田監督は、《今日はお昼の間に映画館でSAKAMOTODAYSを観て、夜はGolden SixTONESを観てくださいね》と綴り、2人がそれぞれ出演する作品と番組をPR。《僕の推しアイドル断トツのトップ3の2人の絡みが観れるなんて