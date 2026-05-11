貝印は、肌をなでるだけで毛が剃れる世界初の新感覚カミソリ「なでそり 」を2026年5月11日（月）より貝印公式オンラインストアをはじめ、全国のドラッグストアなどで発売します。実売価格は1100円（税込）。 「なでそり 」 記事のポイント 近年、若年層を中心に体毛処理への関心が高まっており、貝印が行った調査では、10歳〜15歳の小学校中学年から中学生の間に初めての処理をする割合が高いことが分かりました。 こ