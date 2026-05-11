貝印は、肌をなでるだけで毛が剃れる世界初の新感覚カミソリ「なでそり 」を2026年5月11日（月）より貝印公式オンラインストアをはじめ、全国のドラッグストアなどで発売します。実売価格は1100円（税込）。

「なでそり 」

記事のポイント 近年、若年層を中心に体毛処理への関心が高まっており、貝印が行った調査では、10歳〜15歳の小学校中学年から中学生の間に初めての処理をする割合が高いことが分かりました。 このような状況に対して「子どもでも使える安心・カンタンなカミソリができないか」という声から、「なでるようにそる」というコンセプトが誕生。4年の開発期間を経て、そのコンセプトを具現化した「なでそり」が生まれたそう。

本製品は、肌をなでるように円を描きながら大きく動かすことで毛が剃れるカミソリ。従来のT字カミソリに比べて、カミソリを動かす方向を意識せずに全方向から毛が剃れるように正多角形に配置された刃を採用しています。

身体を濡らさずに使えるため、準備がいらず手軽に使用でき、場所を問わずどんなところでも使えます。

刃についている2つの樹脂ガードにより、刃が肌に触れにくい設計を実現。刃が肌に触れにくいながらも、刃とガードの肌に対する接地面の高さはほとんど変わらないため、きちんと毛を剃ることができます。

また樹脂ガードを「クシ状」にすることで、横滑りしても切傷しにくい安心な構造です。握りやすい形状で、子どもでも安心して使用できます。

貝印 「なでそり 」 発売日：2026年5月11日 実売価格：1100円（税込）

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