「ファミリーマート」は、5月15日（金）から、オリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」とデンマーク出身のフラワーアーティスト、ニコライ・バーグマン氏が手掛ける「ニコライ バーグマン フラワーズ ＆ デザイン」がコラボレーションしたアイテム第2弾「今治タオルハンカチ」を、全国の店舗および「ファミマオンライン」で発売する。【写真】美しい色合い！カジュアルに使える「グラデーション」も■花柄とグラデ