「今治タオルハンカチ」（税込 880円）

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　「ファミリーマート」は、5月15日（金）から、オリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」とデンマーク出身のフラワーアーティスト、ニコライ・バーグマン氏が手掛ける「ニコライ バーグマン フラワーズ ＆ デザイン」がコラボレーションしたアイテム第2弾「今治タオルハンカチ」を、全国の店舗および「ファミマオンライン」で発売する。

【写真】美しい色合い！　カジュアルに使える「グラデーション」も

■花柄とグラデーションの2種類

　今回発売される「今治タオルハンカチ」は、ニコライ・バーグマン氏が本コラボレーションのためにデザインしたフラワーボックスをベースに制作されたタオルハンカチ。

　ラインナップは花柄とグラデーションの2種類がそろい、第1弾と同様に花々が重なり合うことで生まれる奥行きや立体感、そして色彩の繊細な重なりによる豊かなグラデーションを、今治タオルの織りで丁寧に表現している。

　いずれも、初夏の爽やかさを感じさせるブルーやパープルを基調としており、ローズやブルースター、デルフィニウムなど多彩な花材に加え、フレッシュなグリーンのグロリオサやクレマチス、アクセントとしてパフィオを採用している。

　また、バンブーレーヨン素材を使用し光沢感としっとりとした滑らかな肌触りが特長。さまざまなシーンで使える落ち着いた色合いが、日常の中で自然と取り入れやすく、父の日のプレゼントにも最適なアイテムとなっている。