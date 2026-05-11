次期「iPhone 18 Pro／Pro Max」のボディには「iPhone 17 Pro／Pro Max」と同じ素材が採用されるという噂が飛び交っており、それに対してある懸念が募っています。 WeiboアカウントのFixed Focus Digitalによれば、iPhone 18 Pro／Pro Maxでは現行モデルと同じ、「陽極酸化アルミニウム仕上げ」が採用されるとのこと。しかし、Fixed Focus Digitalは、iPhone 17 Pro／Pro Maxは表面に傷がつきやすかったり、欠けたりすることが