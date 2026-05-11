次期「iPhone 18 Pro／Pro Max」のボディには「iPhone 17 Pro／Pro Max」と同じ素材が採用されるという噂が飛び交っており、それに対してある懸念が募っています。

WeiboアカウントのFixed Focus Digitalによれば、iPhone 18 Pro／Pro Maxでは現行モデルと同じ、「陽極酸化アルミニウム仕上げ」が採用されるとのこと。しかし、Fixed Focus Digitalは、iPhone 17 Pro／Pro Maxは表面に傷がつきやすかったり、欠けたりすることが度々指摘されていると述べています。

アップルに対応を求めたあるユーザーに対して、同社はこの問題をアルミ合金素材に固有の特性および通常の摩耗だと判断し、保証対象として認めないと説明しているようです。

iPhone 17 Pro／Pro Maxでは「ダークブルー」「コズミックオレンジ」のモデルが、他のカラーよりも傷つきやすいという情報もあります。筐体の大部分は問題ないものの、カメラの台座部分が弱点であり、盛り上がった面取りのないエッジが欠けたり傷ついたりしやすいとされています。

iPhoneでは過去にも、塗装が剥げやすいなどの問題が指摘されたことがありました。次期iPhone 18 Pro／Pro Maxでは、これまで以上に傷つきにくい加工を施してほしいものです。

Source: MacRumors

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